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29 июня, 09:21

Политика

В Японии высказывания депутата о браке принцессы Айко привели к скандалу

Фото: Getty Images/Pool/EPA/Anadolu/Franck Robichon

В Японии разгорелся скандал после слов депутата правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Хирофуми Накасонэ о замужестве принцессы Айко.

Речь шла о наследовании престола принцессой, которое, по мнению депутата, невозможно. Накасонэ также заявил, что в случае ее восшествия на престол "не найдется человека, который бы на ней женился".

По данным агентства Kyodo, Накасонэ сделал это заявление в ходе выступления с лекцией в городе Такаока префектуры Тояма. Он утверждал, что в случае наследования престола на принцессу легло бы "колоссальное давление" из-за необходимости родить мальчика.

"В моих словах были моменты, где формулировки были неуместны. Я сожалею об этом", – сказал позже Накасонэ, добавив, что имел в виду высокие ожидания общества. Действующий закон об императорском доме Японии предусматривает, что престол наследуется только по мужской линии.

Ранее сообщалось, что брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора могут исключить из числа наследников престола. Эндрю попал под следствие из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном и лишился ряда титулов. Однако, согласно нынешним законам о наследовании престола, лишение титулов не означает исключения из линии наследования – бывший принц остается восьмым в ней.

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