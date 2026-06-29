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29 июня, 08:45

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SHOT: 2,5-метровую акулу заметила в акватории Находки

Крупную акулу заметили у причала в приморской Находке

Фото: MAX/SHOT

Крупную акулу заметили у причала в приморской Находке. Об этом сообщает SHOT в мессенджере MAX.

Уточняется, что 2,5-метровая акула была замечена возле Базы активного морского рыболовства (БАМР). Хищница плавала неподалеку от рыбацких судов в поисках добычи.

Местные граждане заметили лишь плавник акулы, который виднелся из воды. При этом СМИ уточняет, что рядом с БАМР находится общественный пляж, где часто отдыхают жители Приморья. Некоторые горожане из-за нашествия хищников отменили купальный сезон в регионе.

Ранее рыбаки выловили крупную акулу в районе острова Путятина в Приморском крае. Люди начали снимать хищника на камеры смартфонов после того, как его достали на берег. Многие уверены, что внешний вид добычи похож на опасную для человека акулу-мако.

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