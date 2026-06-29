"Коммерсант": проблемы с топливом сказались на автоперевозках в России

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Трудности с поставками топлива стали отражаться на рынке автоперевозок в России. Внутри страны сложности особенно видны на юге и востоке. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

"В отдельных регионах, особенно в Сибири, на юге России и в ряде приграничных областей, фиксируются ограничения на заправку и перебои с поставками топлива, что усложняет планирование рейсов", – рассказал учредитель транспортной компании Игорь Ребельский.

По его словам, в области международных перевозок и перевозок в страны СНГ выросли цены на дизель с 70–72 до 77–90 рублей за литр.

Генеральный директор другой компании Алексей Шпикельман отметил имеющиеся трудности в Крыму и других южных регионах. Сроки доставки топлива могут увеличиться на полуостров и в Краснодарский край из-за очередей на заправки, добавил совладелец и замдиректора еще одной фирмы Вадим Филатов.

Что касается Московского региона, то проблема роста стоимости автомобильных перевозок не ощущается на данный момент.

Однако грузовые перевозки из Китая за последние полторы недели увеличились в цене примерно на 700 долларов за рейс из-за повышения стоимости топлива. Такую проблему можно увидеть на транзите через Монголию или на направлениях на Забайкальск – Благовещенск. Ввиду случившегося одна из компаний теперь ездит через Казахстан.

Говоря о Китае, руководитель логистической компании Георгий Властопуло отметил снижение суточного пробега до 500 километров, когда еще недавно речь шла о 600–700 километрах за 24 часа.

Гендиректор еще одной компании Андрей Зелинский сообщил о сложностях в поиске машин для перевозок на дальние расстояния в России. Многие стали отказываться от таких заказов из-за сложностей с получением топлива на АЗС. Некоторые компании стали завышать стоимость.

"В результате на отдельных магистральных направлениях наблюдается рост ставок в среднем на 10%", – сказал он.

Однако грузы вряд ли станут больше возить на железнодорожном транспорте, считает Ребельский. Дело в том, что автоперевозчики все равно выигрывают благодаря срокам и гибкости доставки. Исключением могут стать перевозки с Дальнего Востока в европейскую часть страны. На таком маршруте железная дорога частично может компенсировать нагрузку.

Ранее Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка. Он заявил, что нужно предпринять шаги для бесперебойного снабжения бензином и дизелем социально значимых организаций, бизнеса, предпринимателей и людей.