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29 июня, 08:59

Культура

Более 20 музыкальных групп выступят на "Доброфесте" в рамках "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Гостей и жителей столицы приглашают присоединиться к музыкальному фестивалю "Доброфест", который пройдет 4 и 5 июля в кинопарке "Москино" в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Посетителей ожидает насыщенная программа, включающая концерты и кинопоказ. Кроме того, на территории кинопарка будут работать тематические площадки и мероприятия от партнеров фестиваля, подготовивших сюрпризы.

Всего ожидается выступление более 20 музыкальных групп, среди которых "Алиса", "Пилот", "Слот", "Северный флот", Jane Air, F.P.G., "Йорш", Rock Privet и многие другие.

Вместе с тем на фестивале впервые пройдут свадебные церемонии в русском стиле. Молодожены получат букет невесты, кокошник с фатой, бутоньерку и угощения. Также будет организована фотосессия. После официальной регистрации брака парам выдадут сертификат и стикерпак в соответствующей тематике.

Вечером горожан ждет большой кинопоказ фильма "Булгаков. Тайна мастера". В картине покажут, как события романа начинают влиять на жизнь автора, переплетаясь с его личной историей. Зрители увидят параллели между вымышленным сюжетом и реальной судьбой писателя Михаила Булгакова.

Не обойдется "Доброфест" и без гастрономической программы, которая предстанет в виде путешествия. На маршруте можно будет попробовать бургеры, блюда на гриле, корейские деликатесы, хот-доги, десерты, авторские напитки и другие блюда.

Добраться до "Москино" в эти дни можно будет от метро на бесплатных автобусах, запущенных специально для удобства посетителей. Организаторы также предусмотрели удобную навигацию. В свою очередь, расписание, карта и все сервисы фестиваля размещены в мобильном приложении.

Билеты на оба дня "Доброфеста" можно приобрести со скидкой на сайте сервиса "Мосбилет".

Еще свыше 1,2 тысячи гастрономических спецпредложений в рамках "Лета в Москве" ранее подготовил спецпроект "Время возможностей". Для москвичей это шанс открыть для себя новые места и попробовать незнакомые блюда, а для бизнеса – возможность заявить о себе и привлечь новых гостей.

Например, до конца лета при заказе от определенной суммы в итальянском ресторане "Мольто Белло" и грузинском "Гемри&Эли", которые находятся в Левобережном районе, посетителям предлагают десерты. В первом – чизкейк, во втором – медовик.

В кинопарке "Москино" прошел второй день фестиваля "Солома"

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Сюжет: Лето в Москве
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