В Москве обновили экспозицию в пространстве проекта "Искусство в метро"

Фото: t.mos.ru

В Москве в пятый раз обновили экспозицию в постоянном выставочном пространстве проекта "Искусство в метро". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В переходе между станциями "Сокольники" Большой кольцевой и Сокольнической линий пассажиры могут познакомиться с новыми работами художников 3-го сезона проекта и открыть для себя еще больше произведений искусства во время поездок.

Проект "Искусство в метро" проходит при поддержке генерального партнера и оператора – объединения "Выставочные залы Москвы".

Ранее москвичей пригласили побывать в закулисье исторических сцен. В частности, экскурсии подготовил театр "Современник". Они пройдут 20 и 27 июня, 4, 11, 18 и 25 июля. Гости исследуют здание учреждения, изучат фрагмент стены Белого города XVI века и познакомятся с историями выдающихся артистов.

Кроме того, Московский академический театр имени Владимира Маяковского пригласил на свою историческую сцену. На экскурсиях гости изучат особенности театральной механики, увидят зрительный зал с высоты люстры и пройдут по творческим цехам.

