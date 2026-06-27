Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня, 19:30

Культура

В Москве обновили экспозицию в пространстве проекта "Искусство в метро"

Фото: t.mos.ru

В Москве в пятый раз обновили экспозицию в постоянном выставочном пространстве проекта "Искусство в метро". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В переходе между станциями "Сокольники" Большой кольцевой и Сокольнической линий пассажиры могут познакомиться с новыми работами художников 3-го сезона проекта и открыть для себя еще больше произведений искусства во время поездок.

Проект "Искусство в метро" проходит при поддержке генерального партнера и оператора – объединения "Выставочные залы Москвы".

Ранее москвичей пригласили побывать в закулисье исторических сцен. В частности, экскурсии подготовил театр "Современник". Они пройдут 20 и 27 июня, 4, 11, 18 и 25 июля. Гости исследуют здание учреждения, изучат фрагмент стены Белого города XVI века и познакомятся с историями выдающихся артистов.

Кроме того, Московский академический театр имени Владимира Маяковского пригласил на свою историческую сцену. На экскурсиях гости изучат особенности театральной механики, увидят зрительный зал с высоты люстры и пройдут по творческим цехам.

Читайте также


культурагород

Почему компании стали отказывать слишком хорошим кандидатам?

Менеджеры по найму опасаются, что такой сотрудник быстро заскучает

В России ситуацию усугубляет изменившийся баланс на рынке труда

Читать
закрыть

Почему взрослые стали записывать видеообращения к обидчикам из детства?

Это способ эмоциональной разгрузки, возможность высказать то, что копилось годами

Читать
закрыть

Дойдет ли аномальная жара из Европы до Москвы?

В столичный регион жара придет лишь в виде слабого шлейфа

Уже 3 июля ситуацию изменит холодный фронт

Читать
закрыть

Что означают слова Зеленского о 40-дневной операции против РФ?

Эксперты уверены: конкретный план Зеленского может быть таким же, как и предыдущие

Его первичная цель – принудить Россию остановить наступление на фронте

Читать
закрыть

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика