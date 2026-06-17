"Мосбилет" приглашает на выставку "И твоим напевам не стихать" в "Есенин-центр"

Фото: Московский государственный музей С.А. Есенина

"Мосбилет" приглашает москвичей и гостей столицы посетить выставку "И твоим напевам не стихать" в "Есенин-центре". Она позволит больше узнать о судьбе Сергея Есенина через воспоминания жителей писательского городка Переделкино, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"На выставке мы предлагаем вам взглянуть на судьбу Сергея Есенина с новой стороны", – отметил куратор проекта "Переделкинские пленэры", художники которого стали участниками выставки, Игорь Гареев.

В центре экспозиции – история Переделкино. Строительство городка началось в 1933 году по постановлению Совнаркома РСФСР "О строительстве "Городка писателей". Среди его жителей были Вениамин Каверин, Борис Пастернак, Корней Чуковский и Константин Паустовский. Именно их воспоминания и инициативы способствовали сохранению памяти о поэте – благодаря усилиям по изданию есенинских сборников его творчество продолжало находить отклик у новых поколений читателей.

Одна из главных ценностей выставки – автограф Есенина на обороте фотографии, где он запечатлен со своим другом Василием Казиным. Надпись адресована супруге Казина Анне: "Милой Ане с любовью, С. Есенин. 21.09.1923".

Всего в экспозиции представлено свыше 20 уникальных предметов из фондов Московского государственного музея С. А. Есенина: раритетные фотографии, письма, редкие издания 1920-х годов и вырезки из журналов, а также вещи из дома писательницы Галины Серебряковой в Переделкине.

Посетители смогут окунуться в атмосферу 1960-х годов в интерактивной зоне "Дачный уголок писателя", где воссоздан уют отдыха в Переделкине. Там можно расположиться в креслах, полистать сборники стихов Есенина, воспоминания его современников и книги об истории городка, а также изучить особенно важные документы и издания из экспозиции.

Дополняют выставку более 30 работ современных художников проекта "Переделкинские пленэры". В их этюдах запечатлены переделкинские дачи, архитектурные детали и умиротворяющие пейзажи.

Проект помогает глубже понять, как образ, стихи и судьба Есенина жили в памяти современников и стали важной частью литературной традиции XX века. Выставка работает до 20 сентября в "Есенин‑центре" по адресу переулок Чернышевского, дом 4, строение 2. Билеты доступны через сервис "Мосбилет".

Ранее москвичей пригласили побывать в закулисье исторических сцен. В частности, экскурсии подготовил театр "Современник". Они пройдут 20 и 27 июня, 4, 11, 18 и 25 июля. Гости исследуют здание учреждения, изучат фрагмент стены Белого города XVI века и познакомятся с историями выдающихся артистов.