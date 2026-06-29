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29 июня, 08:23

Транспорт

Аэропорт Домодедово перешел на обслуживание рейсов по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Аэропорт Домодедово перешел на прием и выпуск рейсов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Особый режим работы связан с действующими ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Данные меры, как пояснили в федеральном агентстве воздушного транспорта, необходимы для безопасности полетов.

В связи с этим пассажиров предупредили о возможном внесении изменений в расписание рейсов, рекомендовав узнавать актуальную информацию о статусе перелета на онлайн-табло.

Ранее аэропорт Шереметьево расширил применение системы биометрии на все внутрироссийские рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия". Регистрация и самостоятельная сдача багажа по новым правилам теперь доступна по всем внутренним направлениям, а проход в зону выходов на посадку – для пассажиров всех внутренних рейсов "Аэрофлота" из терминала В.

Масштабирование сервиса и увеличение числа маршрутов прошло автоматически с вводом биометрической инфраструктуры в контуре авиагавани. В настоящее время Шереметьево совместно с "Аэрофлотом" прорабатывает дальнейшее масштабирование сервисов биометрии.

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