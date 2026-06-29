Москвичей призвали использовать городской транспорт 29 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителей и гостей столицы попросили пересесть на городской транспорт в понедельник, 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

По прогнозу синоптиков, ожидается пасмурная погода с прояснениями, в течение дня возможен небольшой дождь. В связи с этим водителей попросили быть осторожнее на дорогах. В частности, им порекомендовали соблюдать скоростной режим и держать дистанцию от впереди следующих транспортных средств.

"Чтобы избежать опозданий в течение дня, рекомендуем пользоваться городским транспортом и планировать свой маршрут заранее", – сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что движение транспорта ограничат на участках Большой Очаковской улицы в Москве с 1 июля до 26 сентября. Для проезда будет недоступна одна полоса. Это связано с проведением демонтажных работ. На участках также будет запрещена парковка.

Кроме того, с 18 июля до 21 августа участок местного проезда в районе дома 29 по Большой Очаковской улице будет закрыт для движения. С 30 июля до 21 августа на Большой Очаковской улице между домами 29 и 33 организуют реверсивное движение.

