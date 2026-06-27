27 июня, 17:30Транспорт
Новые выделенные полосы заработают в трех округах столицы с 18 июля
Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Новые выделенные полосы заработают в трех округах Москвы с 18 июля. По ним будут проходить 7 маршрутов автобусов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"В результате время в пути в часы пик сократится более чем в два раза, быстрее станет и движение такси. Кроме того, выделенные полосы снижают риск дорожно-транспортных происшествий приблизительно на 25 процентов", – указал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Одна выделенная полоса расположится на участке протяженностью 0,2 километра на улице Вострухина в районе пересечения с Рязанским проспектом. Вторая полоса будет организована на улице Гоголя в районе пересечения с Панфиловским проспектом в Зеленограде. Ее длина составит 0,6 километра.
Еще одна выделенная полоса протяженностью 0,8 километра появится на улице Поляны, в районе пересечения с аллеей Витте. Она обеспечит стабильную работу наземного транспорта в период строительства трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
Между тем на дублере Рублевского шоссе появится выделенная полоса протяженностью 400 метров. Новый участок запустят 11 июля, по нему будут проходить 9 маршрутов наземного транспорта, которыми пользуются десятки тысяч пассажиров.
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