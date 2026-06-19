На дублере Рублевского шоссе введут новую выделенную полосу для автобусов и электробусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На дублере Рублевского шоссе появится выделенная полоса протяженностью 400 метров. Новый участок запустят 11 июля, по нему будут проходить 9 маршрутов наземного транспорта, которыми пользуются десятки тысяч пассажиров. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Как сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов, выделенная полоса пройдет от дома 34, корпуса 1, до Рубежного проезда. По будням на этом участке совершается около 40 тысяч поездок.



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Новая полоса позволит сократить задержки общественного транспорта и сделать движение маршрутов более стабильным. Выделенные полосы в среднем уменьшают время поездки автобусов и электробусов в 2–4 раза, а также помогают снизить риск ДТП примерно на 25%.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем создавать приоритет для городского транспорта и повышать эффективность дорожной сети", – отметил Ликсутов.

После запуска новой выделенки время в пути в часы пик для пассажиров сократится более чем в два раза, а движение на участке станет более организованным.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что в парки ГУП "Мосгортранс" началась поставка автобусов среднего класса "КаМАЗ-4290" для проекта "Москва – область". Первая машина уже вышла на маршрут № 1465 от метро "Ховрино" до Подрезково. Всего в 2026 году в столицу поступят 72 таких автобуса вместимостью до 70 пассажиров с 25 сидячими местами, климат-контролем, USB-зарядками и местом для колясок и велосипедов.

