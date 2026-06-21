В центре Москвы открылись площадки фестиваля "Сады и цветы"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Центральные площадки фестиваля "Сады и цветы" в рамках проекта "Лето в Москве" объединили городскую архитектуру и растения разных континентов. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

На Манежной площади в этом сезоне создали масштабный выставочный сад-парк, который предлагает гостям отправиться в путешествие от Японии до Англии, а также увидеть природные зоны, вдохновленные балтийскими дюнами, пустынями и тропиками.

В центре пространства разместили пруд с фонтаном и карпами, зону отдыха с лежаками под кронами трехметровых лип, ресторан в формате тропической оранжереи и арт-объект в виде парящего дерева – фейхоа. Посетители могут прогуляться по японскому саду, английскому розарию и цветущим лавандовым полям.

Переход от Манежной площади к площади Революции оформлен как камерная винтажная галерея темно-зеленого цвета. Во внутреннем дворе оборудовали лаунж-зону и разместили зеленую композицию с оливами, банановыми деревьями, пальмами хамеропсами, стрелицией, фотиниями, а также цветущими олеандрами, питтоспорумами и агапантусами. Шпалеры из кленов отделяют пространство от городского шума и создают атмосферу уединенного сада.

Отдельной частью фестиваля стала гастрономическая программа, которая поддерживает тему путешествий. Рядом с цветочными композициями работают фуд-точки с блюдами разных кухонь.

Греческое направление представил проект The Greeks команды ресторатора Антона Пинского. В меню – сувлаки и гирос с курицей, говядиной или креветкой, а также дзадзики, хумус с лепешкой и другие закуски.

Ресторан Peshi подготовил блюда с морепродуктами: гаспачо с овощами, креветками или крабом, окрошку с разными начинками, свежие устрицы, блюда из краба, фреш-роллы и шашлычки из гребешка, креветок или курицы. Также гостям предлагают бельгийские вафли с курицей, лососем или крабом.

Любителей классической уличной еды ждут шашлык, хот-доги, куриный кебаб, картофель фри, наггетсы и креветки в панировке.

Северную кухню представил ресторан Manul. В меню вошли сугудай из форели, салат из оленины с моченой брусникой, хуужуры с бараниной и курицей, филе муксуна с соусом из сливочной черемши и котлета из дичи с яблочным демиглясом.

Для завершения гастрономического путешествия подготовили десерты – ананас на гриле с мороженым и шоколадом, вафельную рыбку со сгущенкой, японские моти и другие сладости. Среди напитков — лимонады, манго-бабл-ти, чай и минеральная вода.

Вход на центральные площадки фестиваля "Сады и цветы" свободный.

Ранее на столичных бульварах в рамках проекта "Лето в Москве" появились городские сады. На Страстном бульваре разбили цветники с розами, гортензиями, хвойными и декоративными травами, где собираются художники. Чистопрудный бульвар оформили в стиле английского сада с аллеями, живыми изгородями, арками с розами, масками и веерами, а также установили сцену для концертов.