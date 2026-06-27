Собянин сообщил о сбитии 19 БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системой ПВО Минобороны России сбиты еще три беспилотника, летевших на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Мэр указал, что на месте падения фрагментов БПЛА находятся сотрудники экстренных служб.

Вражеские дроны предприняли попытку атаковать российскую столицу в субботу, 27 июня. По последним данным, на подлете к городу уничтожены 19 беспилотников.

На фоне этого аэропорты Внуково и Домодедово принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты из-за ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.