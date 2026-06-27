Собянин сообщил об отражении атаки еще одного БПЛА, летевшего на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили атаку еще одного дрона, который направлялся в сторону Москвы, в субботу, 27 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в МАХ.

Специалисты экстренных служб уже прибыли на место падения фрагментов беспилотника.

Вражеские БПЛА предприняли очередную попытку атаковать столицу. С начала суток на подлете нейтрализовано уже 14 вражеских дронов.

На фоне этого аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.

