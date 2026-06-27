Отравившиеся в Астрахани находятся в состоянии средней степени тяжести

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Госпитализированные после отравления рыбными котлетами в Астрахани находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Ведомство уточнило, что среди заболевших 4 ребенка, самому младшему – 1 год.

Роспотребнадзор, в свою очередь, приостановил работу рыбного цеха, который изготавливал продукцию. Однако магазин продолжает работать.

Об отравлении людей после употребления готовой пищи из гастронома под Астраханью стало известно 27 июня. Сначала сообщалось о 12 пострадавших, однако позднее их число увеличилось до 14. Один из них скончался.

Пострадавшие находятся в инфекционном стационаре для оказания помощи. У всех лабораторно подтвержден сальмонеллез.

В свою очередь, специалисты областного управления Роспотребнадзора выявили нарушения в работе цеха гастронома. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

