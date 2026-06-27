Собянин: силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны России нейтрализовали два беспилотника, летевших на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам мэра, на месте падения обломков работают оперативные службы.

Из-за атаки БПЛА столичные аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Вражеские беспилотники предприняли очередную попытку атаковать столицу в субботу, 27 июня. С начала суток на подлете к столице уничтожено 13 вражеских БПЛА.