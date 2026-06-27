27 июня, 19:33Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО Минобороны России нейтрализовали два беспилотника, летевших на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.
По словам мэра, на месте падения обломков работают оперативные службы.
Из-за атаки БПЛА столичные аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.
Вражеские беспилотники предприняли очередную попытку атаковать столицу в субботу, 27 июня. С начала суток на подлете к столице уничтожено 13 вражеских БПЛА.
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