Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Афганистане

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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Изначально магнитуда составляла 5,8, однако позднее сейсмологи скорректировали на 6,1. Очаг залегал на глубине 201 километр. Подземные толчки зафиксировали в 174 километрах от города Кундуз. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Произошедшее в Афганистане землетрясение ощутили в Узбекистане. Там интенсивность толчков составила до 5 баллов, указано в телеграм-канале центра сейсмологического мониторинга МЧС страны.

Сейсмособытие зарегистрировали в Сурхандарьинской области. Также толчки ощущались еще в 7 регионах республики и Ташкенте. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее землетрясение магнитудой 5,0 произошло около побережья северных Курил. Толчки зафиксировали в Тихом океане, их эпицентр располагался в 68 километрах южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Очаг находился на глубине 74 километров под дном моря.

В самом Северо-Курильске землетрясение ощущалось силой 3 балла, однако тревога цунами не объявлялась.