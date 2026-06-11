Ученый Олифиренко допустил, что акулы могут приплыть к берегам Приморья летом

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Появление множества акул этим летом в Приморском крае не исключено. Такое мнение высказал кандидат биологических наук, директор АНО "Центр природоохранных инициатив" Александр Олифиренко в беседе с РИА Новости.

Он пояснил, что эти хищные рыбы заходят в акваторию региона вместе с тунцом, скумбрией, лакедрой.

"(Нашествие акул в Приморье летом. – Прим. ред.) не исключено, потому что обычно они появляются у нас в самое жаркое время... Но в этот раз действительно, необычно рано все это началось. Тунцы рано стали появляться и акулы", – сказал эксперт.

Ученый добавил, что недавно рыбаки видели около Владивостока акулу-мако. Она пришла в местные воды вместе с тунцом. Мако считается одной из самых агрессивных акул, а еще одной из самых быстрых. Ее размер достигает 4 метров.

Последний раз случаи нападения акул на людей были зафиксированы в Приморском крае в августе 2011 года. При этом периодически местные жители снимают на видео акул, который заходят в акваторию региона. Речь чаще всего идет о сельдевых акулах.

Ранее стало известно о нападении акулы на человека в американском штате Флорида. Жертвой хищницы стал сотрудник базы инженерно-технического обеспечения ВМС США. Мужчину доставили в больницу в критическом состоянии.