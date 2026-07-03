В аэропортах Жуковский и Домодедово сняли временные ограничения

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Аэропорты Домодедово и Жуковский полностью сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.

Сейчас оба аэропорта работают в штатном режиме. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов на фоне угрозы беспилотной атаки.

Ранее ограничительные меры действовали также в аэропорту Внуково, однако позднее были отменены.

Атака вражеских дронов на столицу началась в ночь на 3 июля, всего на данный момент ликвидировано 10 БПЛА. Первые прилеты были зафиксированы около 02:20 ночи.