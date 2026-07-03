Ограничения сняты в аэропортах Внуково и Домодедово

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Ограничения на прилет и вылет самолетов сняты в аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Кроме того, ограничения сняты в аэропортах Калуги, Ярославля и Череповца. Данные меры вводились для обеспечения безопасности полетов судов.

На фоне ограничений на использование воздушного пространства авиагавань Домодедово принимала и отправляла авиарейсы только по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим пассажиров предупреждали о возможных изменениях в расписании рейсов.

Также ограничения действовали и в аэропорту Жуковский. Однако воздушная гавань уже восстанавливает график полетов и возвращается к штатному режиму работы.

