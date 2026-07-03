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03 июля, 10:26

Транспорт

Аэропорт Домодедово стал обслуживать рейсы по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Столичный аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации.

"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", – говорится в сообщении.

В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов. Пассажирам порекомендовали уточнять статус вылета с помощью онлайн-табло аэропорта.

Аналогичные меры вводились в аэропорту Внуково, однако затем были сняты.

Сергей Собянин сообщал, что в ночь на 3 июля силы ПВО уничтожили четыре беспилотника на подлете к Москве: два из них сбили после полуночи, еще два – ранним утром.

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