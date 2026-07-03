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03 июля, 10:36

Город

Более 620 тыс "квадратов" асфальта заменили на Юго-Восточной хорде в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 620 тысяч квадратных метров асфальта заменили на Юго-Восточной хорде в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса горхозяйства со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Работы прошли на участке от Грайвороновской улицы до улицы Подольских Курсантов. Одной из причин ремонта стала колейность, которая мешает водителям и может негативно отразиться на безопасности дорожного движения.

Ремонт асфальтобетонного покрытия проводится преимущественно по ночам, когда меньше автомобилей на дорогах, и в несколько этапов. Сначала специалисты снимают старое покрытие и приводят в порядок смотровые колодцы и дождеприемные решетки. После этого укладывают новый асфальт и наносят дорожную разметку.

"Для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу", – добавили в комплексе горхозяйства.

Кроме того, дорожное покрытие обновили на улице Большие Каменщики в Таганском районе. Всего заменили более 18 тысяч "квадратов" на участке протяженностью около 600 метров. Для работ задействовали 45 специалистов и 30 единиц техники. В ближайшее время на улице нанесут дорожную разметку.

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