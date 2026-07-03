В России утвердили правила проверки карточек товаров на маркетплейсах

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Российское правительство утвердило порядок проверки карточек товаров на маркетплейсах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Соответствующее постановление кабмина подписано. Документ разработан Минэкономразвития в развитие закона "О платформенной экономике".

Нововведения устанавливают единый механизм проверки информации, которую продавцы размещают в карточках товаров. До их публикации операторы маркетплейсов будут обязаны убедиться в достоверности сведений. В первую очередь проверка затронет категории товаров, от которых напрямую зависят безопасность и здоровье людей.

Для анализа онлайн-площадки будут использовать данные из 12 государственных информационных систем и реестров. Проверка должна проводиться в течение трех рабочих дней после получения от продавца необходимой информации. Если полученные сведения подтверждаются, то карточка товара будет опубликована.

Для поддержания актуальности данных операторы платформ должны будут проводить повторный анализ не реже одного раза в 10 рабочих дней. Отдельный порядок предусмотрен для товаров, которые уже размещены на маркетплейсах. Карточки, опубликованные до 1 октября 2026 года, должны будут пройти проверку в течение 180 дней со дня вступления постановления в силу.

Более того, документ вводит механизм подтверждения прав на использование товарных знаков. Правообладатели и лица, которые имеют законное право использовать товарный знак, смогут подтвердить это через госреестр. После успешной проверки в карточке товара будет отображаться изображение товарного знака.

В аппарате Григоренко уточнили, что такие меры позволят лучше защитить права отечественных производителей и снизить риск незаконного использования брендов. Более того, новые механизмы регулирования маркетплейсов направлены на то, чтобы повысить защиту покупателей и создать дополнительные гарантии для добросовестных продавцов и правообладателей.

Постановление вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования. При этом положения, которые касаются проверки информации о товарных знаках, начнут действовать с 1 марта 2027 года.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил ввести на маркетплейсах двухфакторную проверку возраста покупателей при заказе товаров с пометкой "18+". По данным общественных организаций и жалоб родителей, проверки паспорта на пунктах выдачи чаще всего являются формальными. Кроме того, курьеры отдают заказ, не проверяя возраст.