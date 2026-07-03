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03 июля, 12:23

Политика

Посол Келин заявил о скором завершении дипмиссии в Великобритании

Фото: ТАСС/Илья Дмитрячев

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что в скором времени завершит свою дипломатическую миссию в Соединенном Королевстве. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Дипломат возглавляет российское посольство в Лондоне с ноября 2019 года. За время работы в британском правительстве он застал четырех премьер-министров: Бориса Джонсона, Лиз Трасс, Риши Сунака и Кира Стармера.

"Возможно, успею поработать еще несколько дней при пятом премьер-министре", – сказал Келин.

Ранее действующий британский премьер Кир Стармер принял решение уйти в отставку. На этом посту он находился с 5 июля 2024 года. Политик продолжит выполнять свои обязанности до избрания преемника.

Как писали СМИ, Стармер может попытаться стать генсеком НАТО в 2028 году. Для достижения цели, считают журналисты, ему нужно не только остаться депутатом палаты общин от партии лейбористов, но и быть на хорошем счету у вероятного преемника Энди Бернема.

Почти треть жителей Великобритании негативно оценила работу Кира Стармера

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