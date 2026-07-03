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03 июля, 13:10

Происшествия

Россиянке, сделавшей кальян на куличе, заменили срок исправительными работами

Фото: MAX/"Петровка, 38"

Президиум Московского городского суда изменил приговор Ксении Белоусовой, которая была осуждена за изготовление кальяна на основе кулича и публикацию видеоролика в интернете. Девушку освободили из-под стражи прямо в зале суда, сообщили в пресс-службе инстанции.

Как уточняется, суд 3 июля 2026 года признал Белоусову виновной по части 1 статьи 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий") с назначением наказания в виде 200 часов обязательных работ. Также из приговора исключено указание об отмене ее условного осуждения по предыдущему делу.

Изначально 27 мая девушку приговорили к 3 годам и 25 суткам колонии общего режима, поскольку новое преступление было совершено в период испытательного срока по делу о хранении наркотиков.

Инцидент произошел 13 апреля в баре на улице Сретенке в центре Москвы. Белоусова изготовила кальян с использованием кулича – традиционного пасхального продукта, сняла происходящее на видео и опубликовала в Сети, чем, по версии обвинения, оскорбила религиозные чувства верующих.

Против девушки возбудили уголовное дело, ее задержали, а суд назначил запрет определенных действий. На заседании она признала вину и раскаялась.

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