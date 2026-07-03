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03 июля, 13:31

Происшествия

В Петербурге мужчина напал на прохожего с молотком из-за спора о выгуле собаки

Фото: 123RF.com/photodee

В Санкт-Петербурге мужчина напал на прохожего с молотком после того, как между ними завязался спор о выгуле собаки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел 2 июля у дома № 124 по проспекту Энгельса. 44-летний петербуржец шел по улице, когда на него напал неизвестный и начал наносить удары по голове молотком. Вскоре на место прибыл наряд патрульно-постовой службы, который задержал злоумышленника. Позднее было установлено, что тот является директором одной из компаний.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь и отпустили домой. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее житель столицы распылил в сторону сотрудников метрополитена аэрозольный баллончик после требования досмотреть рюкзак. Инцидент произошел на станции "Новопеределкино" Солнцевской линии метро. Пострадавшие обратились за медпомощью. Нарушитель задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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