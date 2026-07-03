Пять человек погибли после удара ВСУ по рынку в Токмаке

Фото: Агентство "Москва"

Пять человек погибли от удара ВСУ по городскому рынку Токмака в Запорожской области. Еще 18 человек получили ранения, сообщил в мессенджере MAX губернатор региона Евгений Балицкий.

По его информации, пострадавшие продолжают поступать. Токмакская ЦРБ, куда доставлены раненые, развернула дополнительные операционные, также сформирован штаб по оказанию медицинской и психологической помощи.

Балицкий поручил соцблоку правительства немедленно начать работу с семьями погибших. Он заверил, что все положенные выплаты будут произведены в кратчайшие сроки, а помощь будет оказана в полном объеме. Все службы и администрация находятся на своих местах, Балицкий взял ситуацию на личный контроль.

"Это удар по мирной жизни, по людям, которые пришли за продуктами. Ответственность за эту трагедию лежит на тех, кто сознательно бьет по гражданским объектам", – уточнил глава Запорожской области.

Он призвал граждан сохранять спокойствие, доверять только официальной информации и не распространять непроверенные сведения.

Ранее автомобиль с сотрудниками администрации Рыльского района Курской области подорвался на мине в Рыльске. По словам губернатора области Александра Хинштейна, взрывное устройство сработало дистанционно.

Травмы получили четыре человека, среди них – глава района Владимир Ковальчук. Все они госпитализированы. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о теракте.