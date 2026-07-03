Армия России освободила Александровку в Днепропетровской области

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военнослужащие освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активным действиям российской группировки "Восток", которая в течение недели совершала наступательные действия в данном районе.

"В ходе ожесточенных боев подразделения группировки "Восток" заняли крупный район обороны противника площадью более 5 квадратных километров и зачистили свыше 1 000 строений. Потери ВСУ составили до роты живой силы", – уточнили в ведомстве.

Кроме того, уничтожено 17 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 12 единиц мототехники, 9 наземных роботизированных комплексов и 28 тяжелых октокоптеров типа "Баба-Яга". В Минобороны отметили, что освобождение Александровки укрепило положение российских сил на правом берегу реки Волчьей и создало условия для дальнейшего продвижения к Покровскому.

Всего за неделю российские подразделения установили контроль над 11 населенными пунктами в зоне проведения СВО. На данный момент наступление продолжается по всем направлениям.

Группировка войск "Север" взяла под контроль Украинское в Харьковской области. Подразделения Южной группировки продвинулись в оборону противника и освободили Малиновку и Пискуновку в ДНР. Группировка "Восток" заняла Новоскелеватое, Писанцы и Богодаровку в Днепропетровской области, а также Новоселовку, Ровное, Лесное и Копани в Запорожской.

Ранее сообщалось, что автомобиль с сотрудниками администрации Рыльского района подорвался на мине в Курской области. Губернатор региона Александр Хинштейн уточнил, что взрывное устройство, установленное украинскими вооруженными формированиями с применением БПЛА, сработало дистанционно.

В результате ранен глава района Владимир Ковальчук. У него диагностирована минно-взрывная травма и осколочные ранения ног. За рулем находился директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, у которого выявили непроникающее ранение живота и повреждение осколками бедра. Также пострадали два человека, находившихся рядом в момент взрыва.