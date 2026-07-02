ВС России освободили населенный пункт Пискуновка в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Пискуновка в ДНР. Об этом сообщило министерство обороны.

Установить контроль над населенным пунктом удалось в результате решительных действий "Южной" группировки войск, уточнили в ведомстве.

Кроме того, армия России 2 июля нанесла массированный удар по объектам на территории Украины, включая предприятия военной промышленности и энергетической инфраструктуры в Киеве и ряде регионов. В Минобороны заявили, что были поражены цеха ракетного агрегатно-детального завода в Киеве, а также предприятия, связанные с производством беспилотников и систем управления вооружением.

Удары также пришлись по инфраструктуре военных аэродромов и объектам снабжения ВСУ в Николаевской и Кировоградской областях. В Кремле уточнили, что удары наносились исключительно по военным и околовоенным целям.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал данный удар по украинской столице самым массированным за все время проведения СВО.