Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 12:37

Политика

ВС России освободили населенный пункт Пискуновка в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Пискуновка в ДНР. Об этом сообщило министерство обороны.

Установить контроль над населенным пунктом удалось в результате решительных действий "Южной" группировки войск, уточнили в ведомстве.

Кроме того, армия России 2 июля нанесла массированный удар по объектам на территории Украины, включая предприятия военной промышленности и энергетической инфраструктуры в Киеве и ряде регионов. В Минобороны заявили, что были поражены цеха ракетного агрегатно-детального завода в Киеве, а также предприятия, связанные с производством беспилотников и систем управления вооружением.

Удары также пришлись по инфраструктуре военных аэродромов и объектам снабжения ВСУ в Николаевской и Кировоградской областях. В Кремле уточнили, что удары наносились исключительно по военным и околовоенным целям.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал данный удар по украинской столице самым массированным за все время проведения СВО.

ВС РФ за сутки освободили еще три населенных пункта

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика