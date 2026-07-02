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02 июля, 11:55

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Песков: массированный ответный удар наносился только по военным объектам на Украине

Песков прокомментировал ответный удар по военным объектам на Украине

Фото: MAX/"Минобороны России"

Массированный ответный удар наносился только по военным и околовоенным объектам на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что утром 2 июля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о результатах ударов по объектам в Киеве и других населенных пунктах по телефону.

"В контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам", – подчеркнул Песков.

Также он отметил, что Путин практически ежедневно взаимодействует с начальником Генштаба, однако такие контакты, как правило, проходят в закрытом формате и не освещаются публично.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам на территории Украины, включая предприятия военной промышленности и энергетической инфраструктуры в Киеве и ряде областей. По данным Минобороны РФ, были поражены цеха ракетного агрегатно-детального завода в Киеве, а также предприятия, связанные с производством БПЛА и систем управления вооружением.

Отмечается, что удары также пришлись по инфраструктуре военных аэродромов и объектам снабжения ВСУ в Николаевской и Кировоградской областях. Кроме того, сообщалось об атаках на отдельные логистические и транспортные узлы, используемые украинскими военными.

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