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03 июля, 11:55

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Мирошник: Россия передала Украине более 20 тысяч тел военных за год

Украине переданы более 20 тысяч тел военных за год – Мирошник

Фото: ТАСС

Россия за последний год в рамках обменов передала Украине 20 354 тела военных. Киев вернул Москве 627 останков российских солдат. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Вот такая и есть реальная пропорция погибших на поле боя, о которой нет желания говорить ни в Киеве, ни в Брюсселе", – сказал он во время брифинга, передает ТАСС.

По его словам, украинская армия несет очень большие потери.

Россия и Украина регулярно совершают обмены. В частности, в феврале 2026 года Москва передала Киеву 1 тысячу тел военных. Украинская сторона вернула России тела 35 солдат.

В июне стороны обменялись военнопленными по схеме 160 на 160. Тогда посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении военнослужащих оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

160 российских военных вернулись из украинского плена

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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