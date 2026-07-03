Собянин сообщил об уничтожении уже 14 БПЛА, летевших на Москву

Фото: MAX/"Минобороны России"

Еще три вражеских беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны в пятницу, 3 июля. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Как уточнил мэр, к месту падения обломков были направлены специалисты экстренных служб.

Атака вражеских беспилотников продолжается с ночи. К настоящему моменту общее число сбитых дронов достигло 14.

В связи с этим в Домодедово и Жуковском вводились временные ограничения на прием и выпуск рейсов. В Жуковском их позже сняли, а Домодедово продолжает работать по согласованию.

Кроме того, аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами. Пассажирам посоветовали уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.