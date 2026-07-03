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03 июля, 14:18

Происшествия

Бывшего замглавы Росавиации Махова арестовали по делу о мошенничестве

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Хорошевский суд Москвы арестовал экс-замглавы Росавиации Константина Махова, он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса.

"Постановлением суда Махову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 9 августа", – заявил он.

Также в пятницу, 3 июля, арестовали бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько. Его тоже заподозрили в крупном мошенничестве. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы.

Нерадько возглавлял Росавиацию в период с 2009 по 2023 год, позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправил его в отставку. Махов занимал пост заместителя руководителя ведомства с 2008 по 2017 год.

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