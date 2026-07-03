Мужчина пытался ввезти почти 500 краснокнижных черепах из Таджикистана в РФ

Фото: customs.gov.ru

Россиянин попытался привезти из Таджикистана в Россию 476 краснокнижных черепах. Об этом сообщила пресс-служба ФТС РФ.

Сотрудники Центральной оперативной таможни и Домодедовской таможни заметили у пассажира две коробки с черепахами во время досмотра. Однако выяснилось, что разрешения на вывоз пресмыкающихся у него не было.

Злоумышленника задержали в аэропорту Домодедово. Он рассказал, что планировал продавать рептилий через интернет. По его словам, эта партия была пробной. Ее стоимость составляет свыше 3 миллионов рублей.

Однако среднеазиатская степная черепаха входит в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения (СИТЭС). Всех пресмыкающихся изъяли и направили в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о контрабанде особо ценных диких животных. Россиянину грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее таможенники нашли рога благородного оленя в дорожной сумке 55-летнего иностранца, вылетавшего в Душанбе. Мужчина прошел через "зеленый" коридор, однако при сканировании его ручной клади инспектор выявил предметы, напоминающие части тела парнокопытного животного.

Всего в сумке было обнаружено шесть рогов общим весом почти шесть килограммов. Иностранец рассказал, что нашел их в лесу и не знал о необходимости декларировать подобные предметы. В отношении мужчины были возбуждены административные дела о недекларировании товаров, а также о несоблюдении установленных запретов и ограничений.

