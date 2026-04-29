29 апреля, 11:05

Происшествия

В Шереметьево таможенники изъяли у иностранца более 900 шкур хорька

Фото: пресс-служба ФТС России

Таможенники в аэропорту Шереметьево нашли в багаже у иностранца 930 шкур хорька. Их общая стоимость составила почти 1,2 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

По данным ведомства, 52-летний пассажир направлялся в Китай. Во время досмотра двух чемоданов рентген-машина выявила шкуры животных. Мужчина, в свою очередь, рассказал, что купил их на одном из столичных рынков для продажи в Китае.

Экспертиза подтвердила, что шкуры принадлежат хорькам семейства куньих. В настоящее время решается вопрос о заведении уголовного дела по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Наказание по ней предполагает лишение свободы на срок до 5 лет или штраф до 1 миллиона рублей.

Ранее таможенники в аэропорту Внуково обнаружили в багаже у иностранного гражданина рога и черепа благородного оленя. Мужчина направлялся транзитом в Германию через Стамбул.

Его остановили в "зеленом" коридоре. В ходе таможенного контроля инспектор заметил багаж с обмотанными черной пленкой предметами. Выяснилось, что иностранец вез 12 рогов и черепов оленя.

