Актер Дуэйн Джонсон подтвердил работу над третьей частью "Моаны"

Фото: кадр из мультфильма "Моана"; режиссеры – Рон Клементс, Джон Маскер, Дон Холл; производство – Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Pictures

Актер Дуэйн Джонсон подтвердил, что студия Disney уже работает над третьей частью анимационного фильма "Моана". Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной премьере игрового ремейка картины, передает People.

По словам Джонсона, к созданию сценария "Моаны-3" вернутся Джаред Буш и Дана Леду Миллер.

При этом он отметил, что в настоящий момент основное внимание команды сосредоточено на продвижении предстоящей премьеры. Актер добавил, что сценаристы готовы приступить к работе над новой анимационной частью сразу после выхода ремейка.

Оригинальный мультфильм "Моана" вышел в 2016 году, а в 2024-м состоялась премьера продолжения – "Моана-2". Премьера фильма, в свою очередь, состоится 10 июля 2026 года, когда оригинальному мультфильму исполнится 10 лет. Главную роль исполнит начинающая актриса Кэтрин Лагаайя, а Дуэйн Джонсон вновь вернется к образу полубога Мауи.

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