В Москве задержали закладчика крупной партии наркотиков

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В Москве полицейские задержали закладчика крупной партии синтетических наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

Задержание 51-летнего мужчины произошло на Бибиревской улице в момент оборудования тайниковой закладки. Правоохранители изъяли 23 свертка с N-метилэфедроном весом более 150 граммов, сверток из тайника весом около 5 граммов, металлическую трубку с каннабисом, а также весы, упаковочный материал, изоленту и деньги.

В квартире мужчины также обнаружили пакеты с веществами, которые направили на экспертизу. По информации следствия, наркотики предназначались для сбыта.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее правоохранители задержали 33-летнего москвича, организовавшего в своей квартире плантацию конопли. В его жилье на Молдавской улице сотрудники полиции нашли банку с марихуаной, а также развешанные по комнате сухие кусты и обломки растений. Общий вес изъятого наркотика превысил 1,1 килограмма.