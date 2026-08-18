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18 августа, 09:01

Происшествия

В филиале Мособлэнерго введен особый режим из-за повреждения оборудования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Особый режим работы введен в филиале АО "Мособлэнерго" из-за повреждения электросетевого оборудования вышестоящей электросетевой организации. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В Павлово-Посадском филиале АО "Мособлэнерго" с 05:30 18 августа 2026 года введен особый режим работы в связи с повреждением электросетевого оборудования вышестоящей электросетевой организации, повлекшим обесточение 109 ТП АО "Мособлэнерго" в г. о. Ликино-Дулево и г. о. Орехово-Зуево", – говорится в сообщении.

Без электричества остались более 10 тысяч человек и 46 социально значимых объектов. Для восстановления электроснабжения задействовали аварийные бригады и направили 35 передвижных электростанций мощностью 17 мегаватт. В ближайшее время потребителей временно подключат к прибывающим передвижным электростанциям.

По информации компании, примерное время восстановления электроснабжения составляет около двух часов.

Ранее свет пропал в Люберцах и Котельниках из-за аварии на подстанции. Там произошел пожар. На место ЧП отправили 20 аварийных бригад энергетиков, специалистов ПСЧ-231, ПСЧ-232 и ПСЧ-303 Мособлпожспаса, а также сотрудников федеральной противопожарной службы.

Позднее подача электроэнергии возобновилась. После ремонтных работ электроснабжение потребителей перевели на нормальную схему.

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