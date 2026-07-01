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01 июля, 13:05

Происшествия

Пожар произошел на подстанции в Люберцах

Фото: MAX/"ГКУ МО "Мособлпожспас"

Возгорание возникло на территории подстанции "Россети Московский регион" в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".

"Объявлен повышенный ранг пожара", – сказано в сообщении.

На месте происшествия задействованы специалисты ПСЧ-231, ПСЧ-232 и ПСЧ-303 Мособлпожспаса и сотрудники федеральной противопожарной службы.

Местных жителей попросили соблюдать меры безопасности, в том числе не бросать непотушенные окурки и спички, а также не поджигать мусор. При выявлении возгорания горожан попросили звонить по номеру 112.

Как добавили в администрации городского округа, на данный момент восстановлено электроснабжение ресурсоснабжающих объектов, специалисты ведут работу по подключению домов.

Свет пропал в некоторых районах подмосковных Люберец и Котельников днем в среду, 1 июля. Энергетики ПАО "Россети Московский регион" оперативно приступили к восстановлению подачи электричества для потребителей.

К ремонту были привлечены 20 бригад, в состав которых входят 68 энергетиков и 20 единиц спецтехники. Для временного электроснабжения потребителей направили 60 резервных источников подачи электроэнергии.

В Котельниках произошла авария на подстанции "Россети Московский регион"

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