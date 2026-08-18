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18 августа, 08:52

Политика

Генконсул РФ заявил, что Швейцария ужесточает выдачу виз россиянам

Фото: depositphotos/Alexandre17

Швейцария последовательно ужесточает правила выдачи виз гражданам России. Об этом РИА Новости сообщил генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов.

По его словам, сейчас нет никаких гарантий получения визы независимо от цели поездки. Российские граждане сталкиваются с постоянными отказами, а если виза все же выдается, то строго под конкретные даты поездки.

В ноябре 2025 года Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз россиянам. Это означает, что туристам из России необходимо обращаться за визой каждый раз для посещения ЕС.

В МИД РФ отмечали, что Европу лишили российских туристов, которые посещают страны совершенно легально. Это происходит на фоне того, что западные налогоплательщики уже тратят много средств на содержание приезжающих в ЕС нелегальных мигрантов.

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