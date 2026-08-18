Желтый уровень опасности объявлен в Московском регионе из-за грозы с дождем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Желтый уровень погодной опасности введен в столичном регионе из-за прогнозируемых дождя и грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Метеопредупреждение будет действовать с 21:00 18 августа до 06:00 19-го числа.

Аналогичный уровень опасности объявлен в Коломенском городском округе Подмосковья до 00:00 20 августа. Причиной этому стала высокая пожарная опасность.

Кратковременные дожди и грозы возможны в Москве и области во второй половине дня 18 августа. Температура воздуха составит 23–25 градусов, по области – 21–26 градусов. 19 августа также могут быть кратковременные дожди.

Лето 2026 года может стать самым холодным в столице с 2009 года. Максимальная температура воздуха в этом году равнялась 30,7 градуса и отмечалась 2 августа.

