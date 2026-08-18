Склад Wildberries получил незначительные повреждения из-за атаки БПЛА в Подмосковье

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Логистический комплекс Wildberries в Московской области получил незначительные повреждения в результате атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

Уточняется, что обломки задели стену здания. Последствия удалось оперативно ликвидировать.

На объекте заблаговременно провели эвакуацию в соответствии с требованиями безопасности. Товары при этом не пострадали.

Московская область подверглась атаке БПЛА в ночь на 18 августа. Один из дронов попал в склад Wildberries на территории Богородского городского округа, после чего здание загорелось. Прибывшие пожарные локализовали огонь.

В результате ударов на территории столичного региона пострадали три человека, включая ребенка. 10-летняя девочка получила осколочное ранение кисти.

Для пострадавших была организована горячая линия. С жалобами и просьбами о помощи жители Московской области могут обратиться по телефону 8 (916) 240-31-28.

