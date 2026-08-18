Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов. Возможны корректировки в расписании рейсов.

Ранее ограничения действовали во Внуково и Шереметьево. Позднее их сняли, авиагавани вернулись к штатной работе, а авиакомпании начали корректировать расписание.

Решение было принято на фоне массированной атаки беспилотников на Московский регион. Она началась вечером 17 августа. С момента начала атаки, как сообщил Сергей Собянин, силы ПВО уничтожили 107 дронов.

