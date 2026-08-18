18 августа, 09:06Транспорт
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.
Меры вводили для обеспечения безопасности полетов. Возможны корректировки в расписании рейсов.
Ранее ограничения действовали во Внуково и Шереметьево. Позднее их сняли, авиагавани вернулись к штатной работе, а авиакомпании начали корректировать расписание.
Решение было принято на фоне массированной атаки беспилотников на Московский регион. Она началась вечером 17 августа. С момента начала атаки, как сообщил Сергей Собянин, силы ПВО уничтожили 107 дронов.
Ограничения на полеты ввели в столичных аэропортах