Изменения комиссий для продавцов на Wildberries вступят в силу 7 июля

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На маркетплейсе Wildberries 7 июля вступят в силу изменения комиссий для продавцов. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее в СМИ появилась информация, что на платформе повысятся цены на фоне возможного роста расходов на перевозку товаров.

"Изменения носят дифференцированный характер: для части товарных категорий комиссии также будут снижены, а по ряду категорий останутся без изменений", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что это позволяет учитывать особенности отдельных товарных сегментов, а также ситуацию на рынке. При этом цены устанавливают сами продавцы, которые могут выбирать наиболее подходящую модель работы и доставки.

Между тем объединенная компания Wildberries-Russ (RWB) купила контрольную долю в интернет-сервисе "Еаптека". Данное решение было принято в рамках стратегии по разработке цифровой платформы здоровья, которая объединит медицинский и фармацевтический маркетплейсы.