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03 июля, 09:58

Город

Более 50 машино-мест выставили на торги в Южном Медведкове

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Автомобилисты могут приобрести на городских торгах 55 машино-мест в районе Южное Медведково, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Объекты расположены на цокольных этажах двух домов на Заповедной улице. Площадь парковочных мест варьируется от 14,9 до 21,4 квадратного метра. Приобрести их могут все желающие независимо от того, является ли участник аукциона собственником жилья в доме, уточнил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Семь машино-мест расположены по адресу Заповедная улица, дом 16, корпус 2, строение 1. Еще 48 объектов находятся на той же улице в доме 16, корпусе 1, строении 2.

Прием заявок на участие в торгах завершится в период с 10 по 28 июля в зависимости от лота. Аукционы пройдут с 22 июля по 7 августа.

Между тем свыше 200 парковочных мест выставлены на торги в Коптеве. Их площадь – от 13,3 до 21,6 "квадрата". Они находятся на подземной парковке в жилом доме по адресу проезд Черепановых, дом 10. Заявки на участие в аукционах принимаются до 13 июля, сами торги проведут с 9 по 20 июля.

"Торги Москвы": как выгодно приобрести машино-место

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