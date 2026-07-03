Журналист Романо: Нагельсман подал в отставку с поста главного тренера сборной Германии

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Юлиан Нагельсман подал в отставку с должности главного тренера сборной Германии по футболу. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Фабрицио Романо.

38-летний специалист стал тренировать немецкую сборную в сентябре 2023 года. Под его руководством команда добралась до 1/4 финала на домашнем чемпионате Европы, который проходил в 2024 году.

Ранее сборная Парагвая одержала победу над Германией в матче 1/16 финала ЧМ-2026. Встреча проходила в Бостоне. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. За Парагвай гол забил полузащитник Хулио Энсисо (42-я минута), а у немцев – нападающий Кай Хаверц (54).

В серии пенальти победу одержала команда Парагвая со счетом 4:3. Таким образом, парагвайская сборная прошла в 1/8 финала чемпионата мира. Ей предстоит сыграть с Францией. Между тем немецкая команда вылетела с турнира.

Нагельсманн после этого матча заявил, что сборная Германии перестала быть первоклассной. Он признал, что уровень немецких игроков опустился до среднего уровня.