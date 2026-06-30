Нагельсманн признал ухудшение игры сборной Германии после вылета с ЧМ-2026

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Главный тренер немецкой сборной Юлиан Нагельсманн после поражения в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу от сборной Парагвая заявил, что команда Германии перестала быть первоклассной. Об этом сообщает "Газета.ру".

Он признал, что уровень немецких игроков опустился до среднего уровня.

"Когда выбываешь на стадии первого раунда плей-офф, это плохо для немецкого футбола. Мы вылетели с ЧМ в третий раз подряд, поэтому больше не входим в число первоклассных сборных. Я разочарован", – сказал он.

Матч между Германией и Парагваем прошел 29 июня. Основное время завершилось со счетом 1:1. Однако в серии пенальти парагвайцы оказались сильнее, она закончилась со счетом 4:3 в их пользу. Таким образом, Парагвай смог одержать победу над фаворитом и прошел в 1/8 финала, а немецкая команда выбыла из турнира.

В следующем раунде парагвайцы сразятся на поле либо со сборной Швеции, либо со сборной Франции. Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.