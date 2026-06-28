Роналду и Месси могут встретиться друг против друга в финале ЧМ-2026

Групповой этап чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике завершился в ночь на 28 июня. Он вобрал в себя завязку заочного противостояния Лионеля Месси и Криштиану Роналду, тренерскую отставку прямо по ходу турнира и сенсационный проход сборной Кабо-Верде в плей-офф. Об этих и других главных событиях расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Провал Уругвая, гений Возиньи

Фото: Soccrates/Getty Images/Pablo Garcia

Первый в истории чемпионатов мира групповой этап, в котором участвует сразу 48 команд, привнес в регламент послабления с точки зрения условий выхода в плей-офф. Появилась стадия 1/16 финала, в матчи навылет попадают не только две лучшие сборные своей группы, но и восемь сильнейших команд, занявших третьи строчки.

Итого лидерами квартетов стали сборные Мексики, Швейцарии, Бразилии, Соединенных Штатов, Германии, Нидерландов, Бельгии, Испании, Франции, Аргентины, Колумбии и Англии. Вторые строчки в группах достались ЮАР, Канаде, Марокко, Австралии, Кот-Д`Ивуару, Японии, Египту, Кабо-Верде, Норвегии, Австрии, Португалии и Хорватии. В восьмерке лучших сборных на третьих местах – ДР Конго, Швеция, Гана, Эквадор, Босния и Герцеговина, Алжир, Парагвай и Сенегал.

Многие ждали в этой славной компании Уругвай, но команда Марсело Бьелсы пролетела мимо плей-офф с 2-мя набранными очками из возможных 9-ти в группе H с Испанией, Кабо-Верде и Саудовской Аравией. Уругвай занял третье место, обойдя ближневосточную сборную по дополнительным показателям, но в восьмерку лучших третьих команд не попал. Собственно, в этой компании он вообще оказался худшим.

Говорят, у полузащитника мадридского "Реала" Федерико Вальверде и его партнеров не получилось из-за чудовищных настроений в раздевалке. Бьелса – человек непростого характера, и конкретно на этом турнире тренер и футболисты не нашли общий язык. А после вылета с ЧМ местная федерация так разозлилась, что отменила чартер и заставила всех причастных к провалу добираться своим ходом.

Зато успеха на все времена добилась команда Кабо-Верде: ни разу не победив (три ничьи), дебютант чемпионатов мира набрал 3 очка и расположился вслед за победителями группы – Испанией. Первая игра турнира против "красной фурии" сделала легендой Возинью, о котором я подробно рассказывал ранее, но 40-летний голкипер и после этого сильно помог партнерам выйти в плей-офф. Возинья на групповом этапе пропустил всего два мяча – меньше, чем, например, у голкипера сборной Германии Мануэля Нойера. И число подписчиков вратаря Кабо-Верде уверенно продолжает расти – их уже более 17 миллионов.

Странная Турция, чехарда в Тунисе

Фото: Getty Images/Stu Forster

Среди 48 участников чемпионата мира 6 не смогли набрать ни одного очка. В их число попали команды Гаити, Ирака, Иордании, Узбекистана, Панамы и Туниса.

Кейс африканской сборной на турнире вообще выходит за рамки всякого понимания происходящего. К турниру команду готовил француз Сабри Лямуши, пришедший только в январе, однако боссы тунисской федерации уволили его после поражения в первом же матче группы F против Швеции со счетом 1:5. Такие штучки – не редкость для Кубка Африки, где некоторые руководители не отличаются терпением, но для чемпионата мира это довольно нишевая история.

В срочном порядке на место Лямуши назначается другой француз – Эрве Ренар. В Сети появляется ролик, как он накачивает футболистов мотивационными речами перед вторым туром против Японии. Итог – поражение 0:4. А в заключительном для Туниса матче контрольный в голову сделали Нидерланды – 1:3.

"Мы приезжаем на ЧМ с футболистами, которые никогда не играли вместе. Построение конкурентоспособной сборной требует времени и стабильности. Нельзя готовиться к турниру, сыграв лишь несколько матчей против соперников, которые работают вместе многие годы", – сказал со слезами на глазах защитник сборной Туниса Али Абди.

Другое странное впечатление групповой стадии – команда Турции. Состав почти на полмиллиарда долларов в первых двух играх квартета D против Австралии и Парагвая нанес рекордные 62 удара по воротам и ни разу не забил, проиграв 0:2 и 0:1 соответственно. Эмоциональный шторм в турецких футбольных программах при разборе перфоманса подопечных Винченцо Монтеллы моментально разлетелся по интернету.

Лишь когда все шансы на плей-офф были потеряны, количество перешло в качество, и Турция переиграла США на их родной земле 3:2. Но вряд ли это утешит фанатов, которые отличаются буйным нравом.

При этом команда Монтеллы косвенно причастна к одному из главных мемов группового этапа ЧМ. В игре между Турцией и Парагваем впервые была показана красная карточка за прикрытый рот – новое очень спорное правило для борьбы со всякого рода провокациями. Но суть в том, что главный арбитр встречи Иван Бартон из Сальвадора объявил свое решение настолько харизматично, громко и с агрессивным напором, что в Сети начали вставлять эти реплики в треки с электронной музыкой. Мне лично они напомнили что-то из творчества группы Scooter – получилось очень круто.

Месси – король, Роналду ищет себя

Фото: FIFA via Getty Images/Alex Pantling

На групповом этапе было много как командных, так и индивидуальных ярких выступлений. Безусловно, нельзя пройти мимо исторического балла сборной Кюрасао во главе с Диком Адвокатом. Экс-главный тренер "Зенита" и сборной России попал со своей командой в квартет E к Германии, Кот-д`Ивуару и Эквадору – очень сильным сборным своих континентов, но сенсационно сумел добыть ничью с латиноамериканцами 0:0. А сколько радости было, когда Кюрасао сравняло счет против Германии! Да, в итоге поражение 1:7, но местным болельщикам было уже совершенно все равно.

При этом на фоне истерии вокруг голкипера Кабо-Верде Возиньи в инфополе чуть менее ярко прошло абсолютное феноменальное выступление 37-летнего вратаря Кюрасао Элоя Рома. Теперь он – рекордсмен чемпионатов мира по количеству сейвов в одном матче без овертайма, отразив 15 ударов футболистов из Эквадора. Ром едва не дотянулся до показателя американца Тима Ховарда, который в свое время сделал 16 сейвов, но в матче, где было дополнительное время.

Из топ-сборных, пожалуй, самое яркое впечатление лично на меня произвела Франция: чемпионы мира 2018 года и финалисты мундиаля 2022-го с феноменальным по набору исполнителей составом находятся в самом соку, наколотив 10 мячей и пропустив всего 2. Причем 8 из 10 голов пришлось всего на двух исполнителей – Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле.

Но если говорить о персональных перфомансах, королевский король прямо сейчас – Лионель Месси. Феномен нашего времени и лидер действующих чемпионов мира – сборной Аргентины – в 39 лет забил 6 мячей на групповой стадии и возглавил гонку бомбардиров. Причем в своей карьере Месси забил на мундиалях уже 13 странам – абсолютный рекорд. Более того, отныне Лионель – лучший бомбардир в истории ЧМ: у него уже 19 голов, а впереди еще матчи плей-офф.

На фоне Месси всеми силами пытается не раствориться лидер Португалии Криштиану Роналду. Но, откровенно говоря, в футбольном плане он пока проигрывает вечному конкуренту: да, есть дубль в ворота Узбекистана, но в матчах с Колумбией и ДР Конго CR7 просто растворился. Южноамериканские фанаты вообще затролили португальца криками с трибун: "Где Роналду?"

При этом дубль состоялся уже после провала с ДР Конго, и Криштиану начал орать в камеру, что "он вернулся". Но, как видите, снова пропал в игре с Колумбией. На вопросы об успехах Месси Роналду, само собой, реагирует очень нервно. Но и по его душу нашелся переписанный рекорд: теперь Криштиану – единственный в истории, кто забивал сразу на шести чемпионатах мира. Месси же отличался на пяти, оставшись с нулем голов в ЮАР в 2010 году.

Увы, групповой этап сложился так, что их очная встреча возможна только в финале, до которого еще нужно добраться. Сам же плей-офф начнется уже вечером 28 июня матчем одной из стран-хозяек турнира Канады и сенсационно вышедшей в игры навылет сборной ЮАР.

