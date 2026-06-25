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25 июня, 09:11

Спорт

Сборная ЮАР впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ по футболу

Фото: Getty Images/Carl Recine

Сборная Южно-Африканской Республики (ЮАР) победила команду Южной Кореи в матче третьего круга группового этапа чемпионата мира по футболу и впервые в истории вышла в плей-офф турнира. Встреча завершилась со счетом 1:0, сообщает RT.

Командам не удалось отличиться в первом тайме, однако на 63-й минуте ЮАР смогла выйти вперед усилиями Тхапело Масеко. Его гол стал единственным в этой встрече.

В результате ЮАР заняла второе место в группе А с четырьмя очками. Южная Корея стала третьей, имея в активе три очка.

Ранее сборная Бразилии обыграла Шотландию в заключительном туре групповой стадии ЧМ и обеспечила себе выход в плей-офф. Игра между командами группы C завершилась со счетом 3:0. Дублем отметился Винисиус Жуниор, который дважды воспользовался ошибками шотландских защитников при выходе из обороны.

В параллельной встрече в этой же группе сборная Марокко одержала победу над командой Гаити со счетом 4:2.

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