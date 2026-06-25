Бразилия обыграла Шотландию и вышла в плей-офф ЧМ-2026

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Сборная Бразилии обыграла Шотландию в заключительном туре групповой стадии чемпионата мира по футболу и обеспечила себе выход в плей-офф, пишет "Газета.ру".

Игра между командами группы C завершилась со счетом 3:0. Дублем отметился Винисиус Жуниор, который дважды воспользовался ошибками шотландских защитников при выходе из обороны. Полузащитник Бруно Гимарайнс сделал две голевых передачи, одной из которых воспользовался Винисиус, а второй Матеус Кунья.

В параллельной встрече в этой же группе сборная Марокко одержала победу над командой Гаити со счетом 4:2.

Таким образом, Бразилия и Марокко набрали по семь очков. Бразильцы находятся выше из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Шотландия заняла третье место и сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Ранее суперкомпьютер британской аналитической компании Opta назвал сборную Аргентины новым фаворитом ЧМ по итогам второго тура группового этапа. Вероятность победы составляет 15,46%. В тройку фаворитов также вошли Франция (15,06%) и Испания (12,48%). За ними следуют Англия, Португалия и Германия.