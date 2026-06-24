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24 июня, 09:03

Спорт

Англия и Гана сыграли вничью на ЧМ-2026

Фото: AP Photo/Petr David Josek

Сборные Англии и Ганы сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Матч завершился со счетом 0:0, сообщает News.ru.

Игра прошла в Фоксборо в американском штате Массачусетс. Для капитана английской команды Гарри Кейна матч стал 116-м в карьере за сборную. Таким образом, он смог обогнать по этому показателю Дэвида Бекхэма и войти в тройку лидеров по числу выступлений.

Полузащитник Джуд Беллингем также установил рекорд: он оказался самым молодым спортсменом, который сыграл 50 матчей за английскую сборную. Игрок мадридского "Реала" переступил этот порог в 22 года и 359 дней, побив рекорд Уэйна Руни.

До этого сборные Англии и Ганы ни разу не встречались на чемпионатах мира. Единственный раз они сыграли в 2011 году на товарищеском матче со счетом 1:1.

Ничья на ЧМ-2026 оказалась первой для Англии на турнире. Сборная Ганы также впервые сыграла вничью после победы над Панамой. В активе обоих команд по четыре очка в группе L.

Ранее сборная Хорватии обыграла команду Панамы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0. Гол забил вышедший на замену Анте Будимир.

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